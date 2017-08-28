Около 300 переселенцев проверили в Станично-Луганском районе. Новости

В Станично-Луганском районе Луганской области проверили фактическое место проживания переселенцев. Выяснилось, что по 14 адресам, согласно заявлений владельцев домов, переселенцы не проживают. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

Специалисты Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) с 15 по 22 августа 2017 года посетили адреса, указанные в справках переселенцев, на территории Станично-Луганского поселкового совета, Камышнянского, Широковского, Валуйского (села Макарово, Валуйское, Ольховое), Нижнетепловского, Петропавловского, Сотенского, Гарасимовского сельских советов и Военно-гражданской администрации сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Пшеничное.

Так, составлено 298 актов обследования материально-бытовых условий семьи, фактического места жительства/пребывания внутренне перемещенных лиц:

113 находились по фактическому месту жительства/пребывания;

166 отсутствуют по фактическому месту жительства/пребывания (оставлены сообщения);

14 не проживают (согласно заявлений владельцев домов);

5 умерли.

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