Украина, «нормандская четверка» и США обсудили законопроект по Донбассу. Новости

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Украина провела консультации со странами «нормандской четверки» и США по законопроекту о реинтеграции Донбасса. Об этом она заявила в эфире «5 канала».

«Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть, закон о государственной политике Украины и направления государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса», – отметила Луценко.

Она уточнила, что «этот проект, фактически, на 99,9% завершен, рассмотрен». «Состоялись даже консультации с нашими партнерами в "нормандском формате". К консультациям по поводу этого закона были привлечены и США, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте», – сообщила представитель президента в ВР.

Также она сказала, что соответствующий законопроект нарабатывался с участием экспертов, специалистов из Администрации президента, рабочей группы из представителей депутатов парламентской коалиции, юристами, представителями Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции. «Он (законопроект – прим.) является полноценным. Здесь введены очень серьезные новеллы, которые услышит парламент. И я думаю, что отдельные моменты этого закона будут также и в послании президента к Верховной Раде», – сказала Луценко.

Она также отметила, что в новом Законе впервые на законодательном уровне будет введено понятие Россия-агрессор. Также согласно новому Закону об оккупированных территориях, Украина имеет право самообороняться и не несет ответственности за ситуацию на временно неподконтрольных украинской власти территориях.

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