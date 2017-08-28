Украина, «нормандская четверка» и США обсудили законопроект по Донбассу. Новости

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Украина провела консультации со странами «нормандской четверки» и США по законопроекту о реинтеграции Донбасса. Об этом она заявила в эфире «5 канала».
«Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть, закон о государственной политике Украины и направления государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса», – отметила Луценко.
Она уточнила, что «этот проект, фактически, на 99,9% завершен, рассмотрен». «Состоялись даже консультации с нашими партнерами в "нормандском формате". К консультациям по поводу этого закона были привлечены и США, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте», – сообщила представитель президента в ВР.
Также она сказала, что соответствующий законопроект нарабатывался с участием экспертов, специалистов из Администрации президента, рабочей группы из представителей депутатов парламентской коалиции, юристами, представителями Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции. «Он (законопроект – прим.) является полноценным. Здесь введены очень серьезные новеллы, которые услышит парламент. И я думаю, что отдельные моменты этого закона будут также и в послании президента к Верховной Раде», – сказала Луценко.
Она также отметила, что в новом Законе впервые на законодательном уровне будет введено понятие Россия-агрессор. Также согласно новому Закону об оккупированных территориях, Украина имеет право самообороняться и не несет ответственности за ситуацию на временно неподконтрольных украинской власти территориях.
Читайте также:
- Министр Черныш не знает содержания законопроекта о реинтеграции Донбасса
- В РФ критически отозвались о законопроекте о реинтеграции Донбасса
- Закон о реинтеграции Донбасса: Неподконтрольные части признаются оккупированными Россией (Документ)
- Законопроект о реинтеграции Донбасса согласуют с США, Германией и Францией, – Администрация президента
- Закон о реинтеграции Донбасса рассмотрят не ранее сентября, – Турчинов
- Хватит уже плясать на одних и тех же граблях, –Тука о законопроекте по реинтеграции Донбасса
- Надо не только прокукарекать, что это оккупация Донбасса, – Тымчук
- Украина должна войти в три рамки, чтобы сдвинуть проблему Донбасса, – Арестович
- Кто будет управлять военно-гражданской ситуацией на Донбассе
- Черныш: Основа закона о реинтеграции Донбасса – военное управление в регионе
- Законопроект о реинтеграции Донбасса. Черныш прокомментировал базовый принцип
- С окончанием АТО предприятия Донбасса могут получить новые льготы
Комментарии