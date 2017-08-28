В «ЛНР» задержали представителей «Свидетели Иеговы», уличив их в работе на СБУ. Новости

В «ЛНР» сообщили о задержании в Луганске и Алчевске (временно неподконтрольная территория Луганской обл.) представителей религиозной организации «Свидетели Иеговы», назвав их «нацистами». Об этом заявил «заместитель министра государственной безопасности ЛНР» Александр Басов.

«Министерством государственной безопасности Луганской народной республики пресечена деятельность незарегистрированной религиозной организации "Свидетели Иеговы", работающей на СБУ и неонацистские группировки», – сказал он.

Отмечается, что кроме якобы распространения нацистской символики и атрибутики «Свидетели Иеговы» также распространяли листовки с призывами к сотрудничеству со спецслужбами Украины.

В настоящее время нет информации о личности задержанных и их количестве.

Ранее сообщалось, что «верховным судом ДНР» приняты решения о признании экстремистскими печатных материалов «Точка зрения Библии. Претерпело ли христианство крах?» и «Будете ли вы следовать любящему руководству Иеговы?», издаваемые организацией «Свидетелей Иеговы».

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