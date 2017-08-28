Прилепин и «ДНР». Он улетел, но обещал вернуться. Новости

«Советник главы ДНР», российский писатель Захар Прилепин опроверг слухи о завершении своей карьеры в «ДНР», о чем ранее сообщил российский блоггер, сторонник «Л/ДНР» Александр Жучковский на своем Теlеgram-канале.

«Меня никто не направлял и не может отозвать. Я замкомбата спецназа и советник главы. Скоро буду в ДНР», – сказал Прилепин в интервью российским СМИ.

Слухи о том, что Прилепин изгнан из «ДНР», появились после того, как об этом сообщил Александр Жучковский. По версии блоггера, у Прилепина начались проблемы, поскольку именно ему принадлежит идея о «Малороссии», которую ранее озвучил «глава ДНР» Александр Захарченко, но затем отказался от этой идеи.

Как сообщалось ранее, 18 июля в Донецке было объявлено о создании «нового федеративного государства» «Малороссия», которое объединит «ДНР» и «ЛНР» и станет «правопреемником Украины» (Текст «конституционного акта» о создании «Малороссии»). При этом «председатель народного совета ЛНР» Владимир Дегтяренко опроверг участие представителей их «республики» в мероприятии в Донецке. «Луганская народная республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», – заявил Дегтяренко. О том, что «ЛНР» узнала о «Малороссии» из СМИ заявил и представитель «ЛНР» на Минских переговорах Владислав Дейнего.

Как подчеркнул представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, заявление по созданию «Малороссии» заводит в тупик Минский процесс. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов также считает, что идея о создании нового «государства Малороссия» не вписывается в Минский процесс.

В Кремле заверили, что планы о создании «Малороссии» – «личная инициатива» «главы ДНР» Александра Захарченко.

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