Реинтеграцию Донбасса обсудили с «нормандской четверкой» и США, – Луценко. Главная

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что Украина провела консультации со странами «нормандской четверки» и Соединенными Штатами Америки относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99,9% готов к внесению в украинский парламент. Об этом сообщает «5 канал».

«Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть закон о государственной политике Украины и направлениях государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса», – отметила Луценко.

При этом она уточнила, что «этот проект, фактически, на 99,9% завершен, рассмотрен».

«Состоялись даже консультации с нашими партнерами в "нормандском формате". К консультациям по поводу этого закона были привлечены и Соединенные Штаты Америки, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте», – отметила Луценко.

При этом она не уточнила, были ли привлечены к консультациям все страны «нормандской четверки», в которую, кроме Украины, Германии и Франции, также входит Россия.

Также представитель президента в ВР сказала, что соответствующий законопроект нарабатывался с участием экспертов, рабочей группы из представителей депутатов парламентской коалиции, специалистов из Администрации президента, юристов, представителей Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции.

«Он (законопроект – ред.) является полноценным. Здесь введены очень серьезные новеллы, которые услышит парламент. И я думаю, что отдельные моменты этого закона будут также и в послании президента к Верховной Раде», – отметила Луценко.

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