«Пианист Майдана» на передовой играл для бойцов (Видео). Главная

28 августа известный «Пианист-экстремист», который всегда играет в балаклаве, приехал на передовую в зону АТО. Музыкант выступил перед бойцами 72 бригады 7-й роты Вооруженных сил Украины, которые защищают окраины Донецка.

Видео, на котором играет «Пианист Майдана», обнародовал боец 72 бригады Богдан Гарнага на своей странице в Facebook.

«Богдан сыграл несколько мелодий. Каждую комментировал. Конечно, все они связаны с войной и Майданом, где ничего веселого нет. Каждый боец слушал, что-то вспоминал», – рассказал «Громадському радіо» Гарнага.

Наиболее трудной мелодией для бойца стала песня «Сердце», посвящена его товарищу Андрею Кызыле (позывной «Орел»). Кызыл погиб в этом году 29 января под Авдеевкой от осколочного ранения во время боя. Богдан Гарнага учился с Андреем 4 года в Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

«Была мелодия, которую пианист так и не дописал. Это веселая мелодия, которую он пообещал покойному Андрею Кызыле дописать. Но тот так и не смог ее послушать, а Богдан так и не может ее дописать. Песня, которую он посвятил "Орлу", зацепила», – рассказал военный Гарнага.

Отметим, что 23-летний капитан ВСУ Андрей Кызыла посмертно был удостоен ордена «Народный герой».