В «ЛНР» расстреляли предпринимателя, – ХПГ. Главная

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В «ЛНР» расстреляли предпринимателя, – ХПГ

29.08.17 06:14dnews.dn.uaНовости

Ночью 23 августа во временно неподконтрольном украинской власти городе Краснодоне (Луганская обл.) вооруженные представители «ЛНР» расстреляли молодого предпринимателя Богдана Афанасьева (на фото). Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа

Отмечается, что о случившемся правозащитникам стало известно 28 августа.

«На данный момент известно, что ночью, во время комендантского часа, около с. Краснодарка молодой человек возвращался с работы и не остановился на одном из постов боевиков. По какой причине не ясно. Однако, в результате по машине Афанасьева была выпущена автоматная очередь. Богдан погиб на месте. Больше информации о трагедии сейчас пытаемся выяснить», – уточняют в ХПГ.

Кроме того, стало известно, что до 27 августа на требования родственников тело убитого парня отказывались отдавать из морга. Похоронят Богдана только 29 августа.

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