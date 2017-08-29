Испанских журналистов выдворили из Украины за статьи о Донбассе. Главная

Испанские журналисты Антониу Памплиегу и Мануэль Анхель Састре были выдворены из Украины в Нидерланды. Их выслали из страны 25 августа. Репортерам запретили въезд в Украину до 2020 года. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на El Mundo.

В 2015 года Памплиегу и Састре были включены в список граждан, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Их уличили в распространении неправдивой информации о действиях подразделений ВСУ, в частности о «бомбардировке» Первомайска в 2014 году и «затоплении» шахт Донецкого угольного бассейна.

После протеста испанского правительства Украина отменила санкции в отношении европейских журналистов в мае 2016 года.

Ассоциация прессы Мадрида призвала власти Испании потребовать от Украины объяснений. Действия украинских властей журналисты назвали «попыткой авторитарного режима ввести цензуру».

В Украине Памплиегу и Састре находились в декабре 2014 года и освещали события, как они утверждают, «по обе стороны линии фронта». Также они освещали войну в Сирии.

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