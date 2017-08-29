«Донбасс SOS»: Остановка выплат пенсий бывшим переселенцам – недальновидная политика. Новости

Массовые иски – в ответ на массовую остановку выплат. Пенсионный фонд прекратил платить пенсии переселенцам, прописавшимся на подконтрольной территории и таким образом отказавшимся от статуса внутренне перемещенного лица. О том, как выиграть дело в суде, рассказала координатор «Донбасс SOS» Ольга Гвоздева, а о самой ситуации изнутри рассказал пенсионер, переехавший из Донбасса, Николай Залозный (на фото).

По словам Николая Залозного, в прошлом году он купил жилье в Смеле Черкасской области.

«Пошел становиться в Пенсионный фонд на учет, они сказали, что поставим вас только в том случае, если принесете из управления соцзащиты справку, что вы не переселенец. В прошлом году я предоставил эту справку в управлении соцзащиты, написал, что отказываюсь быть ВПЛ, эту справку я принес в Пенсионный фонд, и в прошлом году этого было достаточно для того, чтобы поставить меня на учет в Пенсионный фонд, и чтобы я получал пенсию на общих условиях. Пенсию они мне платили с сентября 2016 по август 2017 года», – сообщил он.

«Потом мне вручили письмо, что для того, чтобы продолжать дальнейшие выплаты, вам нужно опять стать ВПЛ, и только тогда продолжат эти выплаты. Я отказался, потому что считаю это нарушением прав и свобод человека, они не дают нам интегрироваться в общество полностью, потому что эта справка влечет за собой ряд ограничений для жителей Донбасса, которые здесь приобрели жилье. Например, я не могу пользоваться банком, которым хочу, пенсия должна перечисляться строго через Ощадбанк, ко мне раз в полгода должен приходить инспектор и проверять: живу я здесь или не живу, и удостоверение личности пенсионное тоже не такое как у всех», – добавил пенсионер.

Он начал бороться за свои права. В других регионах появились люди, в частности это Мариуполь, Бердянск, Кировоградская область, у которых возникли подобные ситуации. По его словам, эта информация идет и на неподконтрольную территорию.

«Они тоже смотрят телевидение, и там будут говорить: смотрите, как притесняют наших донецких, куда вы поедете», – считает пенсионер.

По словам Ольги Гвоздевой, это массовая проблема.

«Только у нашего юриста более десятка дел людей, которые готовы идти в суд и сейчас уже подали иск. Есть выигрышные дела в апелляционной инстанции, то есть все инстанции пройдены уже по Харьковской, Полтавской, Киевской области. Если есть такое дело – мы призываем подавать в суд, сейчас очень много общественных организаций, которые оказывают бесплатную юридическую помощь, и эти дела будут выигрышные для пенсионера», – рассказывает она.

Однако это такой нонсенс, когда конституционное право на получение пенсии человек получает через суд. Об этой проблеме говорит сам Пенсионный фонд – это проблема электронных дел. Переселенцы и лица, которые отказываются от справки ВПЛ, не имеют бумажного пенсионного дела: оно осталась на неподконтрольной территории.

Эта ситуация, по словам координатора «Донбасс SOS», может быть решена простым разъяснением Министерства социальной политики.

«У нас была коммуникация с Пенсионным фондом, они говорят, что нужно пенсионеру получить новый статус: статус человека, который отказался от статуса ВПЛ. Это звучит как нонсенс, потому что это не статус, это факт. Тот факт, что человек переехал во время войны – его никак отменишь. Если у них проблемы технического плана, то их надо решать технически», – говорит она.

Те же, кто захочет обжаловать, для них это легкая процедура: если пенсионеры обращаются к юристам общественных организаций, которые работают с этими делами, это типичный иск. При аргументации возможно освобождение от судебного сбора. Также надо будет ждать месяц рассмотрения этого дела.

Что касается Николая Залозного, сейчас он обратился к юристам для составления иска в суд.

«Мне не надо помощи от государства, я только прошу, чтоб мне не мешали жить, а выходит наоборот, они палки в колеса ставят», – считает он.

По словам Ольги Гвоздевой, все это, возможно, входит в вопросы бюджета и экономии Пенсионного фонда, но это очень недальновидная политика.

«Если за счет таких лиц мы пытаемся сэкономить бюджет Пенсионного фонда, то, во-первых, они все равно могут потребовать свою пенсию через суд, а во-вторых, это дискриминация тех людей, которые пострадали из-за войны. Это видят наши родственники, проживающие на неподконтрольной территории, это видит российская пропаганда, которая использует это», – говорит она.

По материалам: Громадське радіо