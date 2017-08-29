В «ДНР» выдали форму 147 учащимся начальных классов (Фото). Новости

В «ДНР» бесплатно обеспечили школьной формой 147 детей. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Глава ДНР» Александр Захарченко объявил о введении обязательной школьной формы до 2019 года. Бесплатно в рамках «пилотного проекта» получили форму учащиеся начальных классов школы №42 в Донецке. Закупалась она в России, по утверждению «представителей власти», имеет все сертификаты качества.

«Форма единая – это эстетично, решаются социальные вопросы, дети будут чувствовать себя одинаково. Она служит для того, чтобы выровнять школьников по их социальному статусу», – рассказал «первый замминистра образования и науки» Михаил Кушаков.

Комплект формы у мальчиков включает темно-синие брюки и пиджак со значком, где указаны название и номер учебного заведения, белую рубашку, галстук; у девочек практически тот же набор, однако вместо брюк – клетчатая юбка. Некоторые из школьников уже успели примерить одежду.

Себестоимость униформы – около 2000 руб. (870 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 29.08.2017 г.) за комплект.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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