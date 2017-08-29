В «ДНР» произвели уже 4 тонны «Черного золота» (Фото). Новости

В «ДНР» выпустили мороженое под названием «Черное золото». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «генерального директора» объединения «Винтерпром» Андрея Флорю.

Мороженое нового вида под названием «Черное золото» было выпущено донецким производителем «Винтерпром» по случаю профессионального праздника горняков.

«Мы подняли старую рецептуру и выпустили новый вид мороженого ко Дню шахтера и Дню Донецка. Уже произведено 4 т продукта», – сказал Флоря.

По его словам, данному рецепту более 15 лет. В состав входят сгущенное молоко, кофейная вытяжка и корица. Розничная цена новой сладости – около 25 руб. (10,85 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 29.08.2017 г.).

ПАО «Винтер» было создано в 1994 году на базе одного из старейших предприятий Донецка – «Главхолод», которое начало свою деятельность в 1932 году. Продолжало оно свою работу до начала военного конфликта на Донбассе. Возобновило предприятие производство уже «национализированным» 1 июня текущего года – под названием «Винтерпром».

Читайте также: