«Иконы на ящиках из-под снарядов»: художественный проект собрал почти 2 млн грн для мобильного госпиталя. Новости

В Киеве, сегодня, 29 августа, презентуют выставку «Иловайский Деисис. К годовщине трагедии» в рамках масштабного художественного волонтерского проекта «Иконы на ящиках из-под снарядов». Выставка икон на ящиках из-под патронов, привезенных из зоны АТО, уже состоялась в разных городах Украины и мира. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал художник, автор проекта Александр Клименко.

По его словам, проекту «Иконы на ящиках из-под снарядов» 2,5 года. Уже сделано более сотни работ. «Считаю, что мы сделали то, что хотели. Были две основные мысли: поговорить о современной войне на языке древнего традиционного в Украине искусства, показать, что она не является виртуальной, а также собрать средства на Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова.

Как рассказал автор проекта, уже собрано почти 2 млн грн от продажи работ.

По мнению Александра Клименко, изображение икон на ящиках из-под снарядов является символом победы жизни над смертью. «Главная идея проекта – это победа жизни над смертью. Ящики из-под патронов являются символом смерти, символом войны. В Украине, в Европе икона всегда была символом жизни. Парадоксальность нашла свое отражение в этом проекте», – рассказывает художник.

Клименко также отметил, что этот проект не только символически, но и в реальной жизни помогает преодолеть смерть, так как средства, собранные от продаж работ для Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, помогают спасать человеческие жизни.

«Эта трагедия еще долго будет внутри нас. Дай Бог чтобы она не повторилась», – резюмировал автор проекта.

Читайте также: