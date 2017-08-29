Как работает «овощной» бизнес на прифронтовом Донбассе (Фото). Новости

Двухколесная тележка, 50 кг огурцов и помидоров, расфасованные по ящикам, много часов в очередях. Такой путь по несколько раз в день преодолевают фермеры прифронтовой Станицы Луганской. Тянут на своих плечах выращенный урожай через пеший пункт пропуска на неподконтрольную территорию. Там – невероятный спрос на дешевые и качественные овощи. А здесь возможность продать свою продукцию – часто вопрос выживания. Так работает прифронтовая «овощная» экономика.

Контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская». Огромные очереди – это желающие пройти через линию разграничения. Люди идут пешком через разрушенный мост, автомобильного сообщения с неподконтрольной территорией в области нет. И тянут огромные сумки – с продуктами.

Многолюдно и в самом прифронтовом поселке. У местного отделения Ощадбанка аншлаг – пенсионеры из неподконтрольной территории приехали за пенсиями. И за гостинцами. В Станицу съезжаются за пенсиями и дешевой вкусной едой жители практически всех городов и поселков «ЛНР».

Спасти от продуктового дефицита людей, живущих по ту сторону линии разграничения, берутся фермеры Станицы Луганской. Хозяйство у фермера Марьяны Нещерет приусадебное, но объемы – промышленные. Еженедельно только из своих 3-х теплиц хозяйка собирает 700-800 кг элитных помидоров.

«На сегодняшний день здесь стоимость помидоров – 3,5 и 4 грн, это оптовая цена. В Луганске – около 7 и 7,5 грн, вот так. Ощутимо дороже, да», – говорит Нещерет.

Журналисты проверили слова фермера и сравнили розничные цены: в Станице – 6 и 7 грн, в неподконтрольном Луганске – 25 и 30 рублей (10,85 грн и 13 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 29.08.2017 г.), в 2 раза дороже. Поэтому местные охотно везут свой товар на неподконтрольную территорию, ведь часто это для них единственный способ заработать.

«Всю жизнь, сколько мы занимаемся, реализация продукции была на оптовых рынках Луганска. Поэтому, когда в 2016 году открылся КПП, позволили проносить продукцию весом 50 кг на человека, мы проносили продукцию, там продавали – и тем самым зарабатывали», – рассказывает фермер.

Но фермерский бизнес на прифронтовой территории – дело опасное. Обстрелы могут начаться в любую минуту. Урожай с огородов фермеры расфасовывают по ящикам и тянут тяжелые тележки на ту сторону линии фронта. Приходится подключать к опасному бизнесу всех родственников: помидоры проносят несколько раз в день как ручную кладь – это не более 50 кг.

«Мы пытались донести информацию и депутатам, и правительству нашему. Когда они нам увеличат разрешенный для переноса вес продукции, мы не будем свата-брата-кума просить, то есть мы не будем искусственно создавать очереди», – объясняет Нещерет.

А пока очереди на КПВВ только растут.

По материалам: Радио Свобода