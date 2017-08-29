В ОБСЕ сообщили о ранении мирного жителя неподконтрольного Донецка. Новости

В Петровском районе неподконтрольного украинским властям Донецка 61-летний мирный житель получил огнестрельное ранение грудной клетки. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по состоянию на 27 августа.

«25 августа, медперсонал больницы им. Калинина в Донецке сообщил наблюдателям, что в больницу поступил 61-летний житель микрорайона Трудовские Петровского района Донецка и ему уже сделали операцию», – сказано в отчете.

Сообщается, что 26 августа наблюдатели Миссии разговаривали по телефону с женой пострадавшего мужчины, которая сообщила, что 25 августа, между 06:00 и 07:20, во время интенсивного огня из стрелкового оружия ее мужу в грудную клетку попала пуля, когда он пытался найти укрытие.

«Она подтвердила, что ее супругу предоставляют медицинскую помощь в больнице им. Калинина в Донецке, где врачи извлекли пулю калибра 7,62 мм из левой стороны его грудной клетки. Она добавила, что сейчас его состояние стабильное», – добавили в Миссии.