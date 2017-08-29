В «ДНР» пригрозили сбить беспилотник ОБСЕ. Новости

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» запретили наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ запускать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Донецкой фильтровальной станцией (ДФС). Двое представителей НВФ также пригрозили сбить БПЛА, если он будет запущен. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 августа.

«26 августа вооруженные лица на блокпосте "ДНР" в 2,5 км к северо-западу от Ясиноватой остановили патруль СММ и, ссылаясь на приказы своих командиров, заявили, что Миссии не разрешается осуществлять полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Донецкой фильтровальной станцией. Двое вооруженных лиц добавили, что в случае, если наблюдатели запустят БПЛА, то аппарат будет ими сбит. Миссия проинформировала об этом СЦКК», – сказано в отчете СММ ОБСЕ.