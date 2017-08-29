Сводка из зоны АТО за 28 августа: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня утром, 29 августа, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие противника работали неподалеку Станицы Луганской.

На приморском (мариупольском) направлении вечером противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.

На донецком направлении в районе Авдеевской промзоны с 18 часов и до полуночи незаконные вооруженные формирования трижды обстреливали позиции сил АТО, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А около 22:00 НВФ выпустили по украинским укреплениям 4 мины калибром 82 мм. Кроме того, факты применения противником оружия были зафиксированы в районе шахты «Бутовка», Майорска и Зайцево.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 3 раза обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселка Красный Яр, сел Лозовое и Калиновка. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия».

В «ДНР» на момент подготовки материала свою версию событий вдоль линии разграничения не обнародовали.