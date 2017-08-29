Жебривский обратится в СБУ и НАБУ для проверки фактов после обвинения его нардепом Савченко в контрабанде. Новости

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский обратится в СБУ и НАБУ для проверки фактов после того, как народный депутат Надежда Савченко обвинила его в контрабанде сигарет. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Я обращусь, сейчас придут юристы, и будет обращение в СБУ, в НАБУ, поскольку кто-то, какая-то особа (Надежда Савченко, – авт.) заявила о совершении мной преступления, я хочу, чтобы проверили факты и дали ответ», – сказал Жебривский.

Ранее нардеп Надежда Савченко обвинила Павла Жебривского в том, что он занимается контрабандой сигарет.