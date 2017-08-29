На Азовском море люди купаются рядом с минами, – ОБСЕ. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщают о наличии табличек «Острожно. Мины!» примерно в 800 м от морского побережья в подконтрольном украинским властям с. Бердянское (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Также на побережье наблюдатели Миссии видели около 10 человек, которые рассказали сотрудникам Миссии, что купаются в море в этом районе, несмотря на близость мин. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 августа.

«27 августа члены патруля СММ вновь увидели 13 знаков, предупреждающих о минной опасности (стандартные квадратные таблички с надписью "Осторожно. Мины!" на русском языке), приблизительно в 800 м от морского побережья в подконтрольном правительству с. Бердянское (18 км к востоку от Мариуполя). Также на морском побережье наблюдатели видели приблизительно 10 человек, которые сообщили, что они отдыхают в этом районе и купаются в море, несмотря на то, что им известно о наличии мин поблизости», – сказано в отчете ОБСЕ.