Ситуация в пунктах пропуска утром 29 августа. Новости

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня, 29 августа, с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Татьяна: «9:50. На 8:40. ДНР в сторону Бахмута 75 машин в общей очереди, 25 – в льготной. Пропускают очень медленно, машин 5 в час».

КПВВ «Марьинка»:

Геннадий: «9:26. В Курахово на нулевом машин 80, пеших мало,много машин на Каргилле».

Алена: «9:27. Полчаса назад из Курахово в сторону Донецка было не более 40 машин».

Екатерина: «9:39. На Каргилле с 7 утра. До сих пор не выехали».

Роман: «10:31. Курахово: в Донецк 10 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.