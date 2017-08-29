Мариуполь: Браконьеры нанесли ущерб на 35 тыс. грн. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в августе сотрудниками отдела №3 Азовского рыбоохранного патруля выявлено 78 нарушений правил рыбной ловли. Об этом сообщил начальник отдела №3 Азовского рыбоохранного патруля Александр Цивиль.
«Из них 38 случаев браконьерства. В 27 фактах задержания ущерб, нанесенный рыбным запасам Азовского моря, составил более 35 тыс. грн. На нарушителей в суд передано 4 дела. Еще вскрыто 4 факта незаконной торговли рыбой. У торговцев изъято 33 кг рыбы», – рассказал Александр Цивиль.
Всего же за указанный период сотрудниками патруля у нарушителей изъято порядка 100 кг рыбы и 75 запрещенных орудий лова.
Как рассказал Александр Цивиль, с 15 августа официальное начало осеннего прибрежного промысла бычка. «Однако, ввиду жаркой погоды, этот вид промысла пока не начался. Между тем, в открытой части моря проводится промысел бычка судами, оснащенными механизированными драгами», – сказал он.
Источник: Сайт города Мариуполя
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