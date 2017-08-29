Внимание! КПВВ переходят на осенний график работы. Новости

С 1 сентября КПВВ, расположенные на территории Донецкой области, перейдут на осенний график работы и будут открыты ежедневно с 7:00 до 18:30. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«С 1.09.2017 года контрольные пункты въезда – выезда переходят на осенний график работы. Контрольно – пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30. Государственная пограничная служба просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения», – сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября КПВВ «Станица Луганская» будет работать с 7:00 до 18:00.