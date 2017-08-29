В Мариуполе на взятке поймали двух судмедэкспертов (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) эксперты Донецкого областного бюро судебно-медицинских экспертиз требовали от родственников умерших от 3 до 6 тыс. грн за ускорение выдачи свидетельства о смерти. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«В Мариуполе за ускорение выдачи свидетельства о смерти судебно-медицинские эксперты Донецкого областного бюро судебно-медицинских экспертиз требовали от родственников умерших от 3 до 6 тыс. грн. Оперативники Управления защиты экономики в Донецкой области Нацполиции совместно со следователями областного управления полиции задержали медиков при получении неправомерной выгоды», – сообщили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины