На Донетчине 1,5-годовалый ребенок напился растворителя. Новости

В Александровке полуторагодовалая девочка отравилась растворителем. Ребенок госпитализирован, его жизнь вне опасности. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции в Донецкой области.

По словам бабушки ребенка, она вместе с внучкой находились дома, а мама девочки ушла по делам. Все время внучка находилась в поле зрения бабушки. Через некоторое время женщина заметила, что в руках ребенка находится бутылка с растворителем. Бабушка сразу побежала к внучке, но не успела – ребенок выпил жидкость. Бабушка сразу позвонила в больницу, врачами Александровской районной больницы было принято решение направить ребенка в реанимационное отделение Краматорской центральной больницы. В настоящее время девочка находится в стабильном состоянии, угроз ее жизни и здоровью нет.

Правоохранители также отметили, что семья на учете в полиции не состоит, социально-бытовые условия соответствуют нормам, соседями характеризуется с положительной стороны.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Проверка по данному факту продолжается.