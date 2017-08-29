Журналисты установили связь убитых «депутатов ЛНР» с Плотницким. Новости

Появились новые данные о «депутатах ЛНР», которые были убиты в ночь с 26 на 27 августа в Луганске. Журналистам стало известно, чем занимались «депутаты», и что могло стать причиной убийства.
Инна Кузнецова 1970 года рождения на сайте «народного совета ЛНР» обозначена как «военнослужащая». Она была, как уточняется на интернет-ресурсе, «избрана по списку "Луганский экономический союз"», и одновременно женщина работала в формировании «Заря» «министерства обороны ЛНР» на должности «заместителя начальника отдела кадров – начальника строевого отдела».
Данные на Кузнецову есть в базе «Миротворец».
Анатолий Кривоносов 1956 года также был «избран» по списку «Луганский экономический союз». И он так же работал в «Заре» – на должности «начальника отдела кадров» в звании майора. То есть, Кривоносов был прямым начальником Кузнецовой.
И Кузнецова, и Кривоносов – «депутаты ЛНР» с 2014 года. По данным одного из интернет-ресурсов НКТ*, оба занимались выплатами компенсации за ранения и гибель «служащих народной милиции» и в последнее время у них были конфликты с «главой ЛНР» Игорем Плотницким.
Плотницкий был хорошо и давно знаком и с Кривоносовым, и с Кузнецовой: «Зарей», где они «служили», изначально руководил именно Плотницкий.
Есть в сети и фото этого года. Вот Кривоносов слева.
Есть и фото Кузнецовой в камуфляже.
Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинским властям Луганске в Каменнобродском районе в ночь на 27 августа в частном доме убили двух «депутатов народного совета ЛНР».
Источник: Депо
*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория
Читайте также:
Комментарии