Журналисты установили связь убитых «депутатов ЛНР» с Плотницким. Новости

Появились новые данные о «депутатах ЛНР», которые были убиты в ночь с 26 на 27 августа в Луганске. Журналистам стало известно, чем занимались «депутаты», и что могло стать причиной убийства.

Инна Кузнецова 1970 года рождения на сайте «народного совета ЛНР» обозначена как «военнослужащая». Она была, как уточняется на интернет-ресурсе, «избрана по списку "Луганский экономический союз"», и одновременно женщина работала в формировании «Заря» «министерства обороны ЛНР» на должности «заместителя начальника отдела кадров – начальника строевого отдела».

Данные на Кузнецову есть в базе «Миротворец».

Анатолий Кривоносов 1956 года также был «избран» по списку «Луганский экономический союз». И он так же работал в «Заре» – на должности «начальника отдела кадров» в звании майора. То есть, Кривоносов был прямым начальником Кузнецовой.

И Кузнецова, и Кривоносов – «депутаты ЛНР» с 2014 года. По данным одного из интернет-ресурсов НКТ*, оба занимались выплатами компенсации за ранения и гибель «служащих народной милиции» и в последнее время у них были конфликты с «главой ЛНР» Игорем Плотницким.

Плотницкий был хорошо и давно знаком и с Кривоносовым, и с Кузнецовой: «Зарей», где они «служили», изначально руководил именно Плотницкий.

Есть в сети и фото этого года. Вот Кривоносов слева.

Есть и фото Кузнецовой в камуфляже.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинским властям Луганске в Каменнобродском районе в ночь на 27 августа в частном доме убили двух «депутатов народного совета ЛНР».

Источник: Депо

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория

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