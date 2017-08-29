США не будут договариваться с Россией за спинами украинцев, – Волкер. Новости

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер уверяет, что Вашингтон не собирается заключать отдельного соглашения с Россией по решению вооруженного конфликта на Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны. Об этом Волкер заявил в интервью DW.

«Этого абсолютно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев», – сказал Волкер.

Сецпредставитель сообщил, что накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая состоялась на прошлой неделе в Минске, он находился в тесном контакте по украинскому вопросу с представителями Германии и Франции.

«США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его», – заверил Волкер.

Дипломат также отметил, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации действующего президента США Дональд Трампа.

«Она важна. Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важными. [...] Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина также является важной», – отметил Волкер.

По его словам, Вашингтон будет считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ​​ее территориальная целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.

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