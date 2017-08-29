КПВВ «Майорск» вновь попал под обстрел. Новости

На Донетчине представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) 28 августа вновь обстреляли КПВВ «Майорск». Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что с 19:50 в течение получаса представители НВФ вели огонь по пункту пропуска из крупнокалиберного стрелкового оружия. Обстрел велся со стороны неподконтрольной украинским властям Горловки.

«Во время обстрела граждане и транспортные средства на КПП "Майорск" не находились. Пострадавших среди гражданских и военных нет. Пограничники ответный огонь не открывали», – отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, вечером 27 августа КПВВ «Майорск» также попал под обстрел со стороны представителей НВФ.