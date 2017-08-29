В «ДНР» не довезли видеокамеры (Фото). Новости

Гражданин Украины сегодня, 29 августа, пытался провезти на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области 8 видеокамер и принадлежности к ним, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через линию разграничения средств видеонаблюдения. Во время осмотра автомобиля "Mercedes", на котором гражданин Украины направлялся на неконтролируемую территорию, пограничники совместно с сотрудниками ГФС в салоне автомобиля без признаков сокрытия среди личных вещей обнаружили средства видеонаблюдения, а именно – 8 видеокамер и принадлежности к ним. Сумма оценки составляет 7 тыс. грн», – сообщили в Госпогранслужбе.

Водителя и гаджеты передали работникам ГФС.

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины