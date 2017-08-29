На Донетчине средняя зарплата выросла на 26%. Новости

В Донецкой области за первые 6 месяцев 2017 года средняя заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций (с численностью занятых 10 и больше человек) составила 7 248 грн*. По сравнению с тем же периодом 2016 года показатель вырос на 26,2%, а реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) повысилась на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

По данным статистики, в июне 2017 года средняя зарплата составила 8 144 грн, что по сравнению с предыдущим месяцем номинально больше на 5,2%, а по сравнению с июнем 2016 года – на 35,8%. Реальная зарплата в июне по сравнению с маем этого года возросла на 3,2%.

Однако, задолженность по выплате заработной платы в области (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 июля этого года составила 459,7 млн грн. Как отмечают в ведомстве, в течение июня долги увеличились на 5,7%, а это 13,4% фонда оплаты труда, начисленного за июнь.

Также отмечается, что долги по зарплате на экономически активных предприятиях на начало июля составили 420 млн грн, или 91,4% всей задолженности. По сравнению с задолженностью на 1 июня это больше на 6,2%, по сравнению с началом этого года – на 84%.

Напомним, на Донетчине в январе – мае 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений и организаций (с численностью занятых 10 и больше человек) составила 7 077 грн*.

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 июня 2017 года составила в Донецкой области 434,9 млн грн.

*Статистические данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции

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