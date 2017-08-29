На Донетчине средняя зарплата выросла на 26%. Новости

В Донецкой области за первые 6 месяцев 2017 года средняя заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций (с численностью занятых 10 и больше человек) составила 7 248 грн*. По сравнению с тем же периодом 2016 года показатель вырос на 26,2%, а реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) повысилась на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.
По данным статистики, в июне 2017 года средняя зарплата составила 8 144 грн, что по сравнению с предыдущим месяцем номинально больше на 5,2%, а по сравнению с июнем 2016 года – на 35,8%. Реальная зарплата в июне по сравнению с маем этого года возросла на 3,2%.
Однако, задолженность по выплате заработной платы в области (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 июля этого года составила 459,7 млн грн. Как отмечают в ведомстве, в течение июня долги увеличились на 5,7%, а это 13,4% фонда оплаты труда, начисленного за июнь.
Также отмечается, что долги по зарплате на экономически активных предприятиях на начало июля составили 420 млн грн, или 91,4% всей задолженности. По сравнению с задолженностью на 1 июня это больше на 6,2%, по сравнению с началом этого года – на 84%.
Напомним, на Донетчине в январе – мае 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений и организаций (с численностью занятых 10 и больше человек) составила 7 077 грн*.
Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 июня 2017 года составила в Донецкой области 434,9 млн грн.
*Статистические данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции
Читайте также:
- По уровню зарплат Донетчина – вторая после Киева
- На Донетчине весной средняя зарплата – 7332 грн
- В Луганской области долги по зарплате – более 500 млн грн
- На Донетчине легализовали зарплату «в конвертах»
- Работник водоканала в Мирнограде: в июле получили 100 грн за май
- В Украине зарплату учителям подняли на 50%, – Гриневич
- В «ДНР» зарплата в 2 раза меньше, чем на подконтрольной Донетчине
- Долги по зарплате на неподконтрольном Донбассе погасить невозможно, – власти
- На Луганщине самая высокая зарплата у страховщиков, финансистов и чиновников
Комментарии