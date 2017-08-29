В Мариуполь сложно привлекать инвестиции из-за транспортных проблем, – мэр города. Новости

Из-за отсутствия логистики – полноценного железнодорожного сообщения, разбитых трасс и дорог, неработающего аэропорта – в Мариуполь (Донецкая обл.) сложно привлекать инвестиции и развивать промышленное производство. И хотя городские власти разработали стратегию транспортного развития Мариуполя, без поддержки правительства ее реализация становится невозможной. Об этом сегодня, 29 августа, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Для обсуждения национальной транспортной стратегии в Мариуполь прибыли заместитель министра инфраструктуры по евроинтеграции Виктор Довгань, ключевой эксперт проекта технической помощи ЕС Ян Валент, директор регионального филиала «Донецкая железная дорога» Сергей Бугаев. В совещании приняли участие также генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили и директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник.

«Сегодня мы написали транспортную стратегию Мариуполя, но мы являемся тупиком нашей страны, мы полуостров – как угодно можно это назвать. Мы закрыты с севера, востока, мы закрыты с юга, открыты только с запада. Если мы ничего не будем делать в плане железнодорожного сообщения, открытия аэропорта, то реализация нашей стратегии будет под большим сомнением», – считает Бойченко.

«Мариуполь – город с огромным потенциалом и природными возможностями. Это все мы отразили в своей стратегии, у нас есть и финансовый ресурс. Но каких усилий сегодня стоит городу и предприятиям затащить сюда инвесторов... Невзирая на это, предприятия развиваются. Только один комбинат Ильича привлек инвестиций около 500 млн долл. При этом, имея ограничения в части развития производства, они не могут сегодня повысить производство более 70%», – добавил мэр Мариуполя.

Источник: mrpl.city