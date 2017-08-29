Снятие санкций зависит от поведения России на Донбассе, – Меркель. Главная

Россия должна начать выполнять условия Минских договоренностей. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает российское издание «ТАСС».

По ее словам, отмена антироссийских санкций пошла бы на пользу и российской, и немецкой экономике. В то же время немецкий канцлер дала понять, что снятие санкций зависит от поведения России на Донбассе.

«Санкции будут тогда сняты, когда будут устранены причины: экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, в Донецке и Луганске, где Киев не имеет суверенитета над собственной территорией», – сказала Меркель.

Она отметила, что, если согласованное недавно перемирие на Донбассе будет устойчивым, «на этой базе можно будет принимать дальнейшие политические решения».

«Если мы сможем выполнить Минские договоренности, тогда будет создана возможность для того, чтобы снять санкции», – добавила канцлер.

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