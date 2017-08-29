В Песках снова есть электричество (Фото). Новости

Во время пожара, который охватил Пески (Донецкая обл.) на прошлой неделе, огнем была повреждена единственная линия электропередач. Об этом сообщается на сайте Гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины.

28 августа группой CIMIC Kalinove (CIMIC - Civil-Military Cooperation, гражданско-военное сотрудничество, – ред.) было осуществлено сопровождение и безопасное перемещение специалистов по восстановлению электроснабжения. В конце светового дня электроэнергию удалось подать в дома местных жителей.

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