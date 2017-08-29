Волкер ставит Украину в центр отношений между США и Россией, – мнение. Статьи

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что нынешняя ситуация на Донбассе указывает на то, что Россия собирается смириться с санкциями и сохранить статус-кво на Донбассе, однако предупредил Москву, что ситуация для нее будет еще хуже. В интервью, которые были обнародованы за последние два дня, он также заявил, что в Вашингтоне на очень серьезном уровне рассматривается тема поставок Украине летального оружия. Касаясь темы членства Украины в НАТО, Волкер заявил, что это должно быть решение самого Киева, но это не значит, что Украина приблизилась к приглашению со стороны альянса в свои ряды. В Украине считают, что Волкер возвращает политику официального Вашингтона в украинском вопросе к реализму, пишет «Радио Свобода».

В интервью влиятельной газете The Financial Times Курт Волкер предупредил, что замораживание конфликта на Донбассе грозит России полной изоляцией.

«Однако я не думаю, что это очень хорошо для них. Россия платит цену за пребывание на Донбассе... И если честно, то ситуация будет становиться хуже со временем, не лучше. Ситуация, при которой Россия заморозит свои дипломатические и экономические отношения, – явно не то, к чему она может стремиться», – сказал он в интервью, опубликованном 27 августа.

Спецпредставитель заявил, что конфликт на Донбассе обостряется, и без каких-либо действий «все будет становиться только хуже».

Волкер также отметил, что отношения между Россией и США являются важными, но «они будут хромать из-за этой проблемы в Украине», имея в виду конфликт на востоке.

«Я думаю, что это заявление архиважное! То есть, украинская проблема, или как ее называют на Западе, «украинский кризис», поставлена в центр отношений между США и Россией. И, в принципе, можно сказать, что это большая победа Украины. Если мы вернемся в 2015-й, 2016-й и даже первую половину этого года – то вопрос так не ставился», – сказал в интервью «Радио Свобода» украинский военный эксперт Григорий Перепелица.

По его словам, до сих пор ставился вопрос возобновления диалога с Россией, возвращение ее снова к стратегическому партнерству и тому подобное.

«Но сейчас видим, что акценты расставлены совсем по-другому. И соответственно, мы можем рассчитывать, что в лице США мы нашли реального стратегического партнера», – добавляет Перепелица.

А американский эксперт из Института Брукингса, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, реагируя на заявление Волкера о «хромоте в отношениях США-Россия из-за конфликта России с Украиной», говорит, что трудно будет рассчитывать на улучшение при отсутствии изменений в политике Кремля.

Летальное оружие

В интервью Волкер также заявил, что администрация США «серьезно рассматривает» возможность изменения позиции в вопросе поставок Украине летального оружия. Издание обращает внимание, что Волкер высказался об этом через несколько дней после того, как глава Пентагона Джеймс Маттис говорил на прошлой неделе о возможности вооружения Украины во время пребывания на параде в Киеве по случаю Дня Независимости Украины.

«Нет пока нового решения, но на очень видных уровнях люди об этом говорят очень серьезно. Конечно, это должно быть решение президента », – сказал Волкер британскому изданию.

«Здесь мы видим, в принципе, просмотр. Если раньше о летальном оружии говорили только гипотетически и (Барак) Обама не принял политического решения о предоставлении оружия, потому что российско-украинская война не рассматривалась фактически как межгосударственный конфликт, а как внутренний конфликт между частью провинции – Донбасса – и центральной властью», – объясняет Перепелица.

По словам эксперта, в ситуации якобы внутреннего конфликта не было смысла предоставлять оружие Украине – тем более, что и название войны – «Анти-террористическая операция».

«А зачем оружие в АТО? Потому что если это внутренний конфликт, тогда это оружие можно применять против собственного населения. И еще один аргумент «против» заключался в том, что продолжается Минский процесс, стороны отводят вооружение и вводится режим перемирия. А если перемирие – зачем тогда Украине оружие? Следовательно, вопрос предоставления летального оружия был очень противоречивым и стал темой манипуляций», – добавляет военный эксперт.

«Теперь же ситуация меняется кардинально. Сейчас речь идет уже не столько о соблюдении Минских соглашений, как об обороне Украины. То есть, несколько иной акцент! А если это оборона от агрессора, то тогда это летальное оружие необходимо. То есть, и здесь подход меняется», – объясняет Перепелица.

А бывший спикер Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе Майкл Бойцюркив тоже считает заявление Волкера, что США могут вооружить Украины, важным.

«Больше признаков через Волкера, что США будут вооружать Украину. Летальное оружие и обучение могут сместить баланс на Востоке», – написал Бойцюркив в Twitter.

А бывший старший вице-президент Атлантического Совета США Питер Шехтер отметил в Twitter: «США рассматривают вопрос вооружения Украины против сепаратистов, что будет ударом по Кремлю».

В своем интервью Волкер также говорил о «пробуксовке» Минского процесса, и что США хотят придать импульс мирному урегулированию. Он также сказал, что Россия имеет военные силы в Восточной Украине и «должна их вывести» оттуда.

«Заявления Курта Волкера – это веха. Это определенный символ, это признак возвращения позиции США к реальности. Потому до сих пор и Украина, и международное сообщество были в плену иллюзий, что конфликт можно решить мирными, дипломатическими средствами. Волкер – в отличие от его предшественницы (Виктории – авт.) Нуланд – не стал торговаться с Россией. Он откровенно определил реальность, которая существует. Поэтому если к Волкеру прислушивается Белый дом, тогда политика США станет реалистичной, а не иллюзорной», – считает Перепелица.

После недавнего назначения на должность спецпосланника Госдепартамента по вопросам Украины, Курт Волкер несколько раз уже посетил Украинку, и в частности поехал на Донбасс и заявил, что нет замороженного конфликта, а есть горячая война.

Он также совершил дипломатическое турне по Европе, обсудив конфликт в ключевых европейских столицах.

Украина и НАТО

Днем ранее интервью в The Financial Times, украинский новый новостной канал «Прямой» выдал в эфир свое интервью с Волкером, в котором тот говорил на тему Украины и НАТО.

В нем Волкер, который ранее был представителем США в НАТО, сказал, что подготовка к членству в альянсе занимает долгое время, хотя и признал, что Украина будет в состоянии провести все необходимые реформы.

«Соединенные Штаты, ЕС и Россия должны понять, что Украина является независимой страной, и от него самой зависит, когда она будет готова к вступлению в НАТО», – сказал Волкер «Прямому».

«Но это не значит, что Украина приблизилась к получению приглашения в НАТО», – добавил Волкер.

«Волкер – первый американский руководитель (я не беру во внимание заявления генералов из Пентагона и представителей НАТО, которые высказывали свою собственную адекватную позицию), но он официальное лицо и его слова имеют значение. Это не значит, что Белый дом будет следовать рекомендациям Волкера в политических решениях, но его заявления есть очень веские», – сказал в интервью Григорий Перепелица.

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