«Университет будущего» появится на Луганщине. Новости

Вузов в Луганской области станет меньше и появится «Университет будущего». Об этом говорили на ежегодной конференции педагогов в Северодонецке.

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз рассказал, что «Университет будущего» объединит в одном здании несколько институтов. Преподавать там будут зарубежные и украинские педагоги. Таким образом губернатор рассчитывает привлечь в Луганскую область, лет через семь, иностранных студентов.

Сейчас, по словам главы Луганской области, Украина лидирует по количеству вузов, но отстает в качестве обучения. «Швеция – 48, Германия – 427. В Германии живет 83 млн населения. Если брать на миллион населения, Украина стоит на первом месте по количеству вузов. Я провел собеседование, на котором участвовало 80 человек. В течение 2 месяцев. Длилось от 10 до 40 минут с каждым человеком. У 30% из них было по два высших образования. Возраст от 22 до 35 лет. Из 80 человек я еще не взял никого на работу», – поделился губернатор.

Как сообщалось ранее, власти Луганщины планируют создать кампус – университетский городок, который объединил бы все высшие учебные заведения области.

Напомним, власти Луганской области хотят привлекать иностранных преподавателей в местные вузы.

Источник: ТК «ЛОТ»

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