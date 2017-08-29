Как работает КПВВ «Гнутово» (Фото). Новости

Контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» расположен в поселке Пищевик (Павлополь, Волновахский р-н, Донецкая обл.). Здесь ежедневно пересекают линию разграничения сотни украинцев. Одни едут с временно неподконторольной украинской власти территории, другие – на нее.

По словам пограничников, чаще всего они сталкиваются с нарушениями при перевозке грузов и товаров. «Приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, определено – через линию соприкосновения перемещаются товары общей суммарной фактурной стоимостью до 10 тыс. грн включительно. И суммарным весом до 75 кг. Это не касается перемещения личных вещей и подакцизных товаров», – рассказал начальник отделения пограничной службы «Сартана» Андрей Билык.

Что касается подакцизных товаров, разрешено перевозить не более 1 блока сигарет, 5 л пива, 2 л вина и 1 л ликероводочных изделий. Как показывает практика, именно этот вид товаров является наиболее востребованным среди контрабандистов. Причем, тайно их провезти пытаются в обоих направлениях. «Люди не понимая всех своих прав в части перемещения товаров, начинают использовать, выдумывать способы и методы для того, чтобы их скрыть. Чего делать не стоит. Все, что скрывается – подпадает под нарушение, учитывается, протоколируется, составляются соответствующие документы. Человек в таком случае не пропускается вместе с товаром», – отметил Андрей Билык.

Спрятать незаконные товары пытаются в самых неожиданных местах. К примеру, сигареты распихивают во все щели автомобиля, специально изготавливают двойное дно для металла, а продукты умудряются перевозить в топливном баке. «Гражданин Украины провозил 60 литров меда в топливном баке. Следует отметить, что если бы этот мед попал на стол наших граждан, понятно, что это некачественный продукт. Джинсы провозились – тоже часть скрыта в топливном баке, а другую часть в запаске в шине. Они были прямо внутри шины», – сообщила пресс-секретарь Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

Частыми гостями на КПВВ становятся и люди с поддельными документами, рассказывают «зеленые береты». Но практически каждую бумажку они могут отличить от оригинала. Все виды поддельных штампов и печатей пограничники знают в лицо.

Напомним, с 1 сентября КПВВ, расположенные на территории Донецкой области, перейдут на осенний график работы и будут открыты ежедневно с 7:00 до 18:30.

Источник: ТРКК «Сигма»

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