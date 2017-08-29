Луганская область – лидер по урожайности ранних зерновых культур в Украине. Новости

В Луганской области закончилась жатва. Аграрии собрали 1 млн 130 тыс. тонн зерна ранних зерновых культур, что больше прошлого года на 120 тыс. тонн. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Среди восьми областей зоны степи Украины Луганская область является лидером по урожайности ранних зерновых культур – 37,9 ц/га.
Так, намолочено:
- озимой пшеницы – 983,7 тыс. тонн, урожайность составила 40,7 ц/га;
- ярового ячменя – 110,3 тыс. тонн, 26,0 ц/га;
- озимого ячменя – 10,4 тыс. тонн, 31,6 ц/га;
- озимой ржи – 5,5 тыс. тонн, 25,2 ц/га;
- гороха – 6,3 тыс. тонн, 26,4 ц/га;
- овса собрано 8,1 тыс. тонн, 21,0 ц/га.
Лидерами по урожайности ранних зерновых культур стали:
- Марковский район – 46,6 ц/га;
- Новоайдарский район – 44,7 ц/га;
- Новопсковский район – 40,4 ц/га.
По валовому сбору зерна Сватовский район намолотил 107,2 тыс. тонн, Старобельский район – 99,4 тыс. тонн, Новопсковский район – 98,9 тыс. тонн, что в сумме составляет 27% областного показателя.
Завершена уборка озимого рапса, собрано 9,9 тыс. тонн, однако как в прошлом году этот показатель составлял 3,0 тыс. тонн.
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