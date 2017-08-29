В Донецкой области цены с начала года выросли почти на 9%. Новости

На Донетчине в июле 2017 года, действующие на потребительском рынке области цены, по сравнению с декабрем 2016 года выросли на 8,7%*. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

С начала года больше всего выросли цены на овощи (53,4%) и фрукты (57,4%). А также подорожали мясо и мясопродукты – на 13,6%, масло – на 8,5%, кисломолочная продукция – на 9,9%, хлеб – на 5,2%, сахар – на 5,7%. Дешевле за этот период стали яйца – на 38,5%, рыба и продукты из рыбы – на 0,1%.

Однако, согласно статистическим данным, в июле этого года по сравнению с июнем, продукты питания и безалкогольные напитки подешевели в среднем на 0,9%. В том числе, произошло существенное сезонное снижение цен:

на овощи – на 15,9%;

яйца – на 1,1%;

рыбу и продукты из рыбы – на 0,7%;

молоко – на 0,5%;

подсолнечное масло – на 0,4%.

Подорожали в июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем:

фрукты – на 0,3%;

масло – на 0,4%;

макаронные изделия – на 1,0%;

кисломолочная продукция – на 1,1%;

рис – на 1,3%;

мясо и мясопродукты – на 3,1%.

Что касается цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, то в июле этого года они были выше, чем в конце 2016 года, в среднем на 6,1%. Водоснабжение подорожало за этот период на 3,6%, канализация – на 8,7%, содержание домов и придомовых территорий – на 14,3%, электроэнергия – на 28,1%. Оставались без изменений цены и тарифы на природный газ, горячую воду, отопление.

Кроме того, в июле 2017 года по сравнению с декабрем предыдущего года жителям Донецкой области на 17,5% дороже обходились услуги железнодорожного пассажирского транспорта, автодорожного пассажирского транспорта – на 27,8%, а также услуги связи – на 10%. Помимо этого, на 6,6% выросла стоимость горюче-смазочных материалов.

В ведомстве также отмечают, что в годовом измерении, то есть в июле 2017 года по сравнению с июлем предыдущего года, уровень инфляции составил 17,4%.

Напомним, в Донецкой области цены на потребительском рынке в июне 2017 года выросли на 1,8%, по сравнению с маем и на 8,7% по сравнению с декабрем 2016 года*.

*Статистические данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции

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