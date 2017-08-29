Метро в Донецке. Дончане грустят о несбывшемся (Фото) . Новости

В социальной сети были опубликованы фото не построенного в Донецке метрополитена, датированные еще 2009 годом. Тем не менее, сама тема вызвала горячие обсуждения среди жителей временно неподконтрольной части Донецкой области.

В основном, люди переживают не по поводу того, что подземка так и не была построена еще до 2014 года, а из-за того, что вообще не видят перспектив в «ДНР»:

«Ну теперь уже точно никогда не построят»;

«Стройка века – копают в сторону Лонд0на»;

«Готовые декорации для любого трэша»;

«Речь и не шла о том,кто прав, а кто виноват. Речь идет о том, что уже наверняка ничего не будет. О будущем речь».

Стоит напомнить, что в Донецке после успешного проведения Евро-2012 начали планировать строить наземное метро (монорельс), с использованием участков недостроенного подземного. Предполагалось, и в Харьковском проектном институте был даже заказан проект, что донецкое подземное метро будет иметь выход на поверхность в тех местах, которые страдают от подтопления – над рекой Кальмиус и другими водоемами.