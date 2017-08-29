Ситуация в пунктах пропуска днем 29 августа. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 29 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Роман: «11:24. В Курахово: основной – 80, "ноль" – 90. Пеших – все навесы и хвост. "Каргилл": в Курахово очередь до моста. Льгота тоже до середины посадки».

Светлана: «11:20. На "Каргилле" в сторону Украины очередь до моста».

Илья: «12:25. В Курахово машин много, но движение хорошее».

«Porshe»: «13:31. Курахово: в Донецк машин 30».

Алексей: «14:44. В Курахово в Донецк – мало машин, пеших много… Из Донецка в Курахово на украинском "нулевом" очень много, ехал 30 мин назад».

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей: «13:07. В Новотроицке в сторону Донецка: "нулевой" транзитом, на основной – десятый в очереди».

Олег: «13:17. Новотроицк: в Донецк сразу на проверку. Еленовка: 50 машин в сторону Донецка, из Донецка машин 70».

Сергей: «13:38. Еленовка: в Донецк до 30 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения

Аноним спрашивает: «У моей подруги пропуск до 4 октября а ей пришла обработка заранее и я ей обработала. Ей завтра ехать. Как быть?». Яна отвечает: «Можете спокойно ехать, проверено на личном опыте». Елена отвечает: «Звоните на горячую линию СБУ. Номера есть на сайте, на котором вы оформляли пропуск. Там точно что-то подскажут».

и я ей обработала. Ей завтра ехать. Как быть?». Яна отвечает: «Можете спокойно ехать, проверено на личном опыте». Елена отвечает: «Звоните на горячую линию СБУ. Номера есть на сайте, на котором вы оформляли пропуск. Там точно что-то подскажут». Татьяна спрашивает: «Подскажите пожалуйста, можно ли сделать пропуск на украинский паспорт, если в нем стоит штамп РВП? Может кто делал и проезжал через блокпосты, не будет ли проблем при пересечении линии разграничения Донецк-Марьинка?». Анна отвечает: «Любые отметки другого государства делают ваш паспорт недействительным. Проблемы таки будут».

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