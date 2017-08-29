Пожар в Луганске: эвакуированы 44 человека. Новости

«Пожарные МЧС ЛНР» эвакуировали 44 человека из здания студенческого общежития Луганска, на 10-м этаже которого сегодня, 29 августа, произошел пожар. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «МЧС ЛНР».

«Сегодня на линию "101" поступил вызов о загорании в общежитии Академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. На улицу Херсонскую незамедлительно были направлены дежурные караулы первой и второй самостоятельных государственных пожарно-спасательных частей города, сотрудники центра управления в кризисных ситуациях», – говорится в сообщении.

Пожар произошел на 10-м этаже.

«По прибытии наблюдалось сильное задымление из окна 10 этажа. Звенья газодымозащитной службы пошли в разведку, началась ликвидация пожара, также проводилась эвакуация жильцов общежития и гостиницы. По лестничным клеткам на свежий воздух были выведены 44 человека», – отметили в «ведомстве».

Двум студенткам была оказана медицинская помощь.

Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил мебель, бытовую технику, личные вещи. Причина возгорания устанавливается.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория