Украинские военные будут питаться, как в армиях стран-членов НАТО, – Минобороны. Новости

Украинские военные будут питаться, как в армиях стран-членов НАТО, – Минобороны

29.08.17 15:35interfax.com.uaНовости

Фото из открытых источников

Уже до конца текущего года 22 воинские части украинской армии перейдут на новую систему питания по каталогу продуктов, общепринятых в армиях стран-членов НАТО. Об этом в ходе брифинга в Киеве сообщил представитель Минобороны Украины Максим Праута, передает «Интерфакс-Украина».

Он рассказал, что с 1 сентября на новую систему перейдут Национальная академия Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного и еще 3 воинских части Сухопутных войск и Сил специальных операций.

«Переход всех воинских частей Вооруженных сил Украины на новую систему питания запланирован до конца 2019 года. Также до конца 2019 года планируется увеличить количество штатных должностей специалистов продовольственной службы, которые будут привлечены к организации питания по новой системе. В этом году уже введено около 400 таких должностей», – проинформировал Праута.

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