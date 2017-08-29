Украинские военные будут питаться, как в армиях стран-членов НАТО, – Минобороны. Новости

Уже до конца текущего года 22 воинские части украинской армии перейдут на новую систему питания по каталогу продуктов, общепринятых в армиях стран-членов НАТО. Об этом в ходе брифинга в Киеве сообщил представитель Минобороны Украины Максим Праута, передает «Интерфакс-Украина».

Он рассказал, что с 1 сентября на новую систему перейдут Национальная академия Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного и еще 3 воинских части Сухопутных войск и Сил специальных операций.

«Переход всех воинских частей Вооруженных сил Украины на новую систему питания запланирован до конца 2019 года. Также до конца 2019 года планируется увеличить количество штатных должностей специалистов продовольственной службы, которые будут привлечены к организации питания по новой системе. В этом году уже введено около 400 таких должностей», – проинформировал Праута.