Назарбаев призвал урегулировать конфликт на Донбассе. Новости

В Казахстане призвали стороны конфликта на Донбассе найти пути его урегулирования. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает «Казинформ».

«Казахстан предпринял немалые шаги и готов способствовать далее диалогу по разрешению кризиса на юге-востоке Украины. Мы призываем стороны данного конфликта найти пути его преодоления», – заявил Назарбаев.

Также Назарбаев отметил, что Казахстан обеспокоен ужесточением санкционного противостояния между США и Россией.

«Стабильность и ядерная безопасность в XXI веке зависит, в первую очередь, от официальных ядерных держав. Отношения между ними имеют для человечества ключевое и определяющее значение. Мы сегодня обеспокоены ужесточением санкционного противостояния между США и Россией. Полагаем, что это ведет к нарастанию напряженности между двумя ведущими ядерными государствами в мире. Это не может не вселять беспокойство для всего человечества», – заявил Назарбаев.

По словам президента Казахстана, принципиально важно не допустить перерастание торгово-экономических конфликтов в силовое противостояние.