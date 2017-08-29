На Луганщине посчитали учеников к 1 сентября. Новости

В Луганской области в первые классы общеобразовательных школ 1 сентября пойдут 5578 детей, а в одиннадцатые классы – 3013. Об этом сегодня, 29 августа, сообщил директор Департамента образования и науки Луганской областной государственной администрации Юрий Стецюк, передает пресс-служба ЛугОГА.

Всего же, по состоянию на 1 января на Луганщине проживало 28709 детей. Различными формами дошкольного образования охвачено 19805 из них.

Дошкольные учебные учреждения (ДУУ) посещают 93,65% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сеть ДУУ на текущее время уже увеличено на 2 единицы и она составляет 266 заведений. К началу нового учебного года планируется открытие 4 учебно-воспитательных комплексов и 8 дополнительных групп в функционирующих ДУУ.

В учебных заведениях Луганщины учатся 9976 детей дошкольного и школьного возраста с особыми образовательными потребностями. На сегодня в области функционируют 11 интернатных учебных заведений. В них обучается 1526 детей.

Преподают в общеобразовательных учебных заведениях Луганской области 12454 педагога.

Юрий Стецюк отметил, в 2017-2018 учебном году 4 школы будут участвовать в опытно-экспериментальной работе.

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