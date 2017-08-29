Закон о реинтеграции Донбасса внесут в Раду буквально на днях, – депутат. Новости

На днях в Верховную Раду будет внесен проект закона о реинтеграции неподконтрольных районов Донбасса. Об этом сообщил народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции БПП Иван Винник, сообщает «УНН».

«Он (проект закона о реинтеграции Донбасса - ред.) готов, и думаю, что он будет внесен на днях», – сказал И.Винник. Депутат отметил, что комитет по вопросам нацбезопасности и обороны работал над законопроектом о реинтеграции Донбасса в составе рабочей группы при СНБО, которая готовила этот законопроект, «в котором мы четко определили Россию страной-агрессором, предоставляли соответствующий правовой статус по применению Вооруженных сил Украины без объявления состояния войны на территории Украины с целью защиты территориальной целостности и принятия необходимых мер безопасности для освобождения территории от российского оккупанта и соответственно этот проект наработанный».

Отвечая на вопрос, планирует ли парламент рассмотрение этого проекта закона в течение по крайней мере ближайшего месяца, И.Винник выразил уверенность, что парламент его «рано или поздно рассмотрит, потому что он дает необходимые нам основы борьбы на одном из важнейших фронтов отпора российской агрессии – это дипломатично-политический фронт, составной частью которого является юридическая составляющая».

Нардеп объяснил, что на уровне юридической составляющей в пределах исков, которые Украина подала в различные международные судебные институты, нужны четкие определения для того, чтобы российские адвокаты в дальнейшем не баррикадировали украинскую правовую позицию.

Также, по мнению Винника, этот законопроект позволяет обезопасить украинских воинов от возможного представления со стороны «ДНР» и «ЛНР», или России и т.д. «в связи с нарушением Конституции Украины о праве применения Вооруженных сил Украины на территории Украины». «Мы этим законопроектом решаем этот вопрос, поэтому я убежден, что если мы ближайшие 1-2-3 месяца его рассмотрим, мы в любом случае к нему вернемся и будем воспринимать его в том виде, в котором он сейчас разработан», – добавил он.

Ранее сообщалось, что представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что Украина провела консультации со странами «нормандской четверки» и Соединенными Штатами Америки относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99,9% готов к внесению в украинский парламент.

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