Меркель верит в то, что разрешение конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата возможно. Новости

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции против РФ будут сняты, когда в них не будет надобности. Об этом Меркель заявила на пресс-конференции сегодня, 29 августа, передает «Интерфакс-Украина».

«Санкции в отношении России будут сняты, когда в них больше не будет необходимости. Мы найдем решение конфликта (на Донбассе – ред.) в рамках нормандского формата», – сказала Меркель.

«К началу учебного года был достигнут режим прекращения огня», – напомнила она.

«Когда мы сможем реализовать повестку минских договоренностей, у нас появятся хорошие шансы, при которых мы сможем снять санкции», – сказала канцлер.