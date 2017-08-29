Село на Донетчине возрождается с помощью датского проекта (Фото). Новости

Жизнь села Мирное, которое расположено на востоке Донецкой области, находится в 10 км от линии разграничения, и с средины 2014 года здесь идут ежедневные обстрелы, снайперский огонь, то есть ощущается постоянное военное присутствие. Но люди ждут мира и с помощью благотворительных организаций улучшают условия жизни, пишет пресс-служба Датского совета по делам беженцев.

Отсутствие любых инвестиции в такие общины привело к тому, что жизнь практически остановилась и атмосфера в обществе накалилась. А близость к линии разграничения и постоянные отголоски конфликта стали определяющим фактором настроений. Но население вблизи линии разграничения заслуживает на другое измерение «нормы». «Нормы», где есть развитие и виденье будущего.

Датский совет по делам беженцев/Датская группа по разминированию, при финансовой поддержке Бюро USAID по помощи в случае чрезвычайных ситуаций (OFDA), осуществили проект поддержки местных инициатив в населённых пунктах буферной зоны. Среди многих идей и инициатив было отобрано 8 проектов, среди которых было и построение спортивной площадки в селе Мирное.

«У меня очень много эмоций, ведь теперь село оживает. У нас много активной молодежи, которая подключилась реализовывать этот проект. Желающих помочь было больше, чем работы», – рассказывает Марина Кривая. «Эта спортивная площадка помогла нам перезагрузить нашу жизнь».

«Я благодарен Датскому совету по делам беженцев за поддержку нашего села. Теперь у нас есть виденье: мы хотим создать еще детскую площадку и парк для отдыха», – говорит глава села Николай Лавренюк.

Ранее сообщалось, что с начала августа по очистке загрязненных территорий присоединилась неправительственная организация Датский группа по разминированию, которая действует в соответствии с проектом «Защита населения, пострадавшего в ходе военного конфликта путем предоставления юридической (правовой) помощи и противоминной деятельности».