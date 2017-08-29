ДТП в Северодонецке: Иномарка «снесла» электроопору (Фото). Новости

Сегодня, 29 августа, в Северодонецке (Луганская обл.) автомобиль врезался в электроопору. В результате столкновения водитель и пассажирка с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
Так, в 7:32 по ул. Новикова автомобиль «Honda», под управлением 48-летнего мужчины, врезался в электроопору.
«Первоочередными действиями установлено, что водитель автомобиля "Honda", двигаясь по ул. Новикова в направлении ул. Курчатова, по неустановленным причинам не справился с управлением т/с, съехал с дорожного полотна и совершил столкновение с электроопорой», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП водитель получил телесные повреждения в виде переломов правой голени и правого надколенника. 45-летняя пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы с политравмами.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
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