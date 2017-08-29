Сельхозпредприятия Донетчины повысили цены на молоко, но снизили на овощи. Новости

С января по июль 2017 года объем производимой в области сельхозпродукции за этот период увеличился на 4,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года*. В том числе, объем продукции растениеводства в Донецкой области вырос на 8,4%. А вот животноводческой продукции получено на 2,7% меньше. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Так, зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в области за этот период собрано на 5,9% больше.

Производство мяса (реализация сельскохозяйственных животных на убой в живом весе) увеличилось на 0,5%. Также, по состоянию на 1 августа этого года по сравнению с августом 2016 года, стало больше поголовье свиней на 0,3% и птицы – на 12,1%.

Кроме того, за этот период получено на 15,8% больше яиц.

Однако, крупного рогатого скота стало меньше на 2,8%. Уменьшились также и надои молока – на 1,2%.

Помимо этого, согласно данным статистики, в январе-июле 2017 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года, повысились средние цены продажи продукции сельскохозпредприятиями:

молока – на 37,1%,

живых сельскохозяйственных животных – на 22,8%,

зерна – на 18,6%,

картофеля – на 17,8%,

семян подсолнечника – на 0,4%.

Дешевле продавались яйца – на 4,3%, плоды и ягоды – на 17,4%, овощи – на 27%.

*Статистические данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции

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