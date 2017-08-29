Один закон не охватит и не решит вопросы всех направлений реинтеграции неподконтрольного Донбасса, – Черныш. Новости

По мнению министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, один закон не решит всех вопросов реинтеграции неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Об этом Черныш заявил в эфире «112 Украина».

«Этого недостаточно. По нашему мнению, должно быть больше направлений реализации политики по реинтеграции. Именно через упоминание и подробную проработку механизмов, которые лежат за пределами военной и сферы безопасности – контакты между людьми, трудовые отношения, бизнес», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что закон о реинтеграции Донбасса должен поступить в ВР в сентябре.

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