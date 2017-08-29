В Краматорске на 30% переполнены детские сады. Новости

Детски сады в Краматорске (Донецкая обл.) переполнены на 30%, и остается очередь на поступление детей в дошкольные учебные заведения. Об этом сообщает начальник управления образования Краматорского городского совета Марина Мозолева.

Как отмечает Марина Мозолева, по состоянию на сегодняшний день своей очереди ожидают 349 детей. Особенно это касается старой части города, поселков Ясногорка, Шабельковка.

Всего, по ее словам, в городе 34 дошкольных учебных заведения и учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная школа I-III ступеней № 32 – детский сад», в которых воспитываются 5 704 ребенка раннего и дошкольного возраста. При этом, процент охвата детей в возрасте от 2 до 6 лет, проживающих в Краматорске, составляет 53%.

Как сообщалось ранее, детские сады Дружковки (Донецкая обл.) также переполнены. Средняя наполняемость дошкольных учреждений города составляет 110%.

Читайте также: