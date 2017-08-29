Учебный год в Покровске пройдет под звуки ремонта в школах. Главная

Все школы Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) готовы принять детей в новом учебном году. Необходимый объем косметических ремонтов выполнен традиционно за родительские средства. Однако, во многих учебных заведениях еще предстоит реализовать энергосберегающие проекты за средства государственного, областного и городского бюджетов. Об этом рассказала и.о. начальника отдела образования Покровского городского совета Марина Голуб.

Руководитель ГорОО напомнила, что больше всего повезло опорной школе №9, где прошла капительная реконструкция. Но власти Покровска планируют уделить внимание и обновлению других учебных заведений. «Хотя ремонты в школах Покровска будут проходить параллельно с учебным процессом, это никак не отразится на его качестве. Тем более, что у нас уже есть подобный опыт прошлого года. Главное – результат, который заключается в снижении уровня затрат на энергоносители», – сообщила Марина Голуб.

По словам и.о. начальника ГорОО, тепломодернизация, замена систем отопления и установка пластиковых окон будут выполняться до конца текущего года еще в 18 учреждениях – школах и детских садах. Она пояснила, что летом эти работы не велись, потому что их финансирование зависит не от местных властей, а от сроков перечисления средств из государственного бюджета. «Деньги будем осваивать по мере их поступления. Всего на каждом из 18 объектов планируется освоить до конца текущего учебного года по 1,5 млн грн», – сказала она.

Эту информацию дополнил Покровский городской голова Руслан Требушкин. Он сообщил, что 4 общеобразовательных учреждения победили в конкурсе проектов, которые будут финансироваться из третьего транша Европейского банка реконструкции и развития. «Это школы №8 и №35 в городе Родинском, а также ОШ №4 и ОШ №6 в поселке динасового завода города Покровска. Мы ожидаем подписания документов до конца текущего года, а с начала 2018-го надеемся приступить к капитальному ремонту и реконструкции этих школ», – рассказал мэр.

Источник: ТК «Орбита»

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